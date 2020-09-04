В пресс-центре НСН обсуждают политические последствия «дела Навального»
Пресс-конференция на тему: «Новичок» или панкреатит: Новые санкции из-за Навального?» началась в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».
Её участники обсуждают инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным и заявления властей Германии о том, что политик мог быть отравлен нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Эксперты рассуждают о том, какие доказательства могут быть у Берлина, что грозит России, если факт отравления признают доказанным, и что грозит Германии, если её заявления окажутся фальсификацией.
В дискуссии участвуют бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков и президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.
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