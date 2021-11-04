В Португалии президент распустил парламент

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент республики. Об этом сообщает ТАСС.

Новые досрочные выборы назначены на 30 января следующего года. Трансляцию выступления президента вела национальная телекомпания.

Других подробностей не приводится.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Португалия
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