В Португалии президент распустил парламент
4 ноября 202123:20
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент республики. Об этом сообщает ТАСС.
Новые досрочные выборы назначены на 30 января следующего года. Трансляцию выступления президента вела национальная телекомпания.
Других подробностей не приводится.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru