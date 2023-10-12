Кандидат в депутаты подчеркнула, что благодарность «не является валютой в международных отношениях», пишет RT.

«Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь, "Конфедерация" выставила такой счет Украине и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и "Конфедерация" поставит Украине четкие и жесткие условия», — указала политик.

По словам Брылки, необходимо, чтобы Украина отозвала жалобу в ВТО из-за запрета на импорт украинского зерна, также требуется прекращение «украинизации» торговли, эксгумация жертв Волынской резни, доступ Варшавы к процессу восстановления Украины после конфликта.

Между тем бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон намекнул на сложные отношения между Польшей и Украиной. Эксперт отметил, что они находятся на «очень низком уровне» и напомнил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву его не встретил ни один высокопоставленный чиновник республики, пишет «Свободная пресса».

