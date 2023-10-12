В Польше захотели выставить Украине счет и ряд условий за оказанную помощь
Польша выставит Украине счет и предъявит ряд условий за оказанную Киеву помощь. Об этом заявила кандидат в депутаты польского сейма от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка во время предвыборных дебатов на Polsat.
Кандидат в депутаты подчеркнула, что благодарность «не является валютой в международных отношениях», пишет RT.
«Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь, "Конфедерация" выставила такой счет Украине и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и "Конфедерация" поставит Украине четкие и жесткие условия», — указала политик.
По словам Брылки, необходимо, чтобы Украина отозвала жалобу в ВТО из-за запрета на импорт украинского зерна, также требуется прекращение «украинизации» торговли, эксгумация жертв Волынской резни, доступ Варшавы к процессу восстановления Украины после конфликта.
Между тем бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон намекнул на сложные отношения между Польшей и Украиной. Эксперт отметил, что они находятся на «очень низком уровне» и напомнил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву его не встретил ни один высокопоставленный чиновник республики, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВТБ: Телефонные мошенники стали использовать музыку из рекламы банков
- Актер Никита Ефремов сыграет Соловья-разбойника в фильме «Стальное сердце»
- В Польше захотели выставить Украине счет и ряд условий за оказанную помощь
- СМИ: В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора
- В АТОР назвали стоимость путевок в Египет на ноябрьские праздники
- Число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей выросло в РФ на 31,8%
- В Нижегородской области пять человек пострадали при несчастном случае на заводе
- Минтранс: На границе с КНР модернизируют 11 пунктов пропуска до конца 2027 года
- Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта зерна из России
- СМИ: Производители предложили поднять минимальную цену водки до 301 рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru