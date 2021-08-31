В Польше рассказали о главном страхе России

Россия больше всего боится укрепления союза Польши и Украины, считает польский журналист Ежи Любах. Об этом обозреватель написал в своей статье для Gazeta Polska Codziennie.

По словам Любаха, Москва стремится «навязать всем соседним народам русские порядки», пишет RT. Журналист считает, что «атаки российской пятой колонны в Польше» на руководство страны — доказательство того, что «Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза».

«И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!» — подчеркнул обозреватель.

По мнению Любаха, Украине необходимо присоединиться к инициативе «Трех морей», чтобы избежать превращения в «российско-немецкий кондоминиум». Журналист подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Берлина якобы смертельно опасно для Киева.

Обозреватель заключил, что Польше «не обязательно любить Украину, чтобы вставать на ее сторону в каждом конфликте с Россией».

«Этого просто требуют наши национальные интересы», — подчеркнул Любах.

Инициатива «Трех морей» нацелена на укрепление сотрудничества государств, прежде всего для развития инфраструктуры в энергетическом, транспортном и цифровом секторе. Ее участниками являются Польша, Чехия, Австрия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Словения, Болгария и Румыния, отмечает Газета.ру.

