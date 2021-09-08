В Польше обвинили Россию в желании превратить соседей в марионетки
Россия хочет подчинить себе страны-соседи, сделав их своими марионетками, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает издание Postimees.
Польский премьер подчеркнул, что Польше и странам Прибалтики необходимо сохранять бдительность, а независимость «никому не дана навсегда».
«На плечи Польши и стран Прибалтики возлагается общая ответственность за безопасность всего Евроатлантического региона... На наших глазах демоны истории могут проснуться в любой момент», — считает Моравецкий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 425 / сут.
Умерли
189 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+17 243 / сут.
- Трамп прокомментирует бой Холифилд - Белфорт
- Правительство выделило почти 2 млрд рублей на обновление библиотек и детских театров
- Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Екатеринбурге
- В Польше обвинили Россию в желании превратить соседей в марионетки
- Источник: причиной взрыва мог стать газ, включенный на ночь для обогрева
- Бывший посол США в России: Путин хочет уничтожить НАТО
- СМИ: США спонсировали изучение коронавирусов в Китае
- После взрыва газа в доме в Ногинске развернут пункт временного размещения
- СМИ: Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге
- СКР подтвердил гибель двух человек в результате взрыва в Ногинске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru