В Польше обвинили Россию в желании превратить соседей в марионетки

Россия хочет подчинить себе страны-соседи, сделав их своими марионетками, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает издание Postimees.

Польский премьер подчеркнул, что Польше и странам Прибалтики необходимо сохранять бдительность, а независимость «никому не дана навсегда».

«На плечи Польши и стран Прибалтики возлагается общая ответственность за безопасность всего Евроатлантического региона... На наших глазах демоны истории могут проснуться в любой момент», — считает Моравецкий.



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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:РоссияПольша
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