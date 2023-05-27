В Погранслужбе ФСБ заявили о росте риска провокаций на польской и прибалтийской границах

«Наблюдается рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях, возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей», — отметил Кулишов в интервью ТАСС.

На участках госграницы РФ, помимо украинского, сохраняется динамичная обстановка. Преимущественно на нее влияют действия США и союзников по международной изоляции России, наращиванию боевого потенциала НАТО, санкции и негативное информационное воздействие на россиян.

