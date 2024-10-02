В Подмосковье найден мертвым бывший министр ЛНР Завизенов
2 октября 202400:36
В Подмосковье скончался экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики Константин Завизенов, сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом России в реестр иноагентов).
Тело 50-летнего чиновника было найдено на участке загородного дома в Истринском районе. У него огнестрельное ранение. Сын мужчтины рассказал, что отец собирался на следующий день отправиться на охоту на Камчатку.
По предварительным данным, Завизенов переживал тяжелый период жизни из-за семейных проблем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru