В Петербурге медикам рекомендовали не выезжать за границу

Комитет по здравоохранению Петербурга рекомендовал медикам в Петербурге не выезжать за границу в целях безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В письме комитета рекомендуется отказаться от рабочих командировок зарубеж. Отмечается, что рекомендации распространяются и на личные поездки, за исключением стран СНГ.

Ранее власти Петербурга объявили о продлении ограничений по коронавирусу до 31 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



