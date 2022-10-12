В Петербурге медикам рекомендовали не выезжать за границу
12 октября 202223:22
Комитет по здравоохранению Петербурга рекомендовал медикам в Петербурге не выезжать за границу в целях безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
В письме комитета рекомендуется отказаться от рабочих командировок зарубеж. Отмечается, что рекомендации распространяются и на личные поездки, за исключением стран СНГ.
Ранее власти Петербурга объявили о продлении ограничений по коронавирусу до 31 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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12 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru