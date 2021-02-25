В Пентагоне назвали Россию угрозой для США и их европейских союзников
Россия несмотря на введенные против страны ограничения остается угрозой существования для США и союзников в Европе. Об этом заявил глава Европейского командования американских вооруженных сил генерал Тод Уолтерс в ходе форума ассоциации ВВС.
«Несмотря на сохраняющиеся экономические санкции, Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой», — цитирует генерала ТАСС.
Среди обвинений в адрес России Уолтерс упомянул, в частности, намерение Москвы «разделить и ослабить» партнеров и союзников Соединенных Штатов, отмечают Известия.
Кроме того, генерал считает, что РФ и Китай продолжают милитаризировать Арктику, пытаясь создать экономическую основу для влияния в регионе.
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