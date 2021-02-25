В Пентагоне назвали Россию угрозой для США и их европейских союзников

Россия несмотря на введенные против страны ограничения остается угрозой существования для США и союзников в Европе. Об этом заявил глава Европейского командования американских вооруженных сил генерал Тод Уолтерс в ходе форума ассоциации ВВС.

«Несмотря на сохраняющиеся экономические санкции, Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой», — цитирует генерала ТАСС.

Среди обвинений в адрес России Уолтерс упомянул, в частности, намерение Москвы «разделить и ослабить» партнеров и союзников Соединенных Штатов, отмечают Известия.

Кроме того, генерал считает, что РФ и Китай продолжают милитаризировать Арктику, пытаясь создать экономическую основу для влияния в регионе.

