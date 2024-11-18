В партии Пашиняна заявили, что не будут проводить досрочные парламентские выборы

«У нас не стоит на повестке дня проведение досрочных парламентских выборов. Очередные выборы будут в 2026 году», — указал политик.

Конджорян также прокомментировал отставки в правительстве и силовых структурах Армении. По его словам, все решения связаны с системными проблемами.

Ранее Никол Пашинян заявил, что попросил некоторых высокопоставленных чиновников оставить свои должности. В отставку уйдут руководители следственного комитета, антикоррупционной службы и высшего судебного органа, а также министры внутренних дел и территориального управления и инфраструктуры.

