Армения начнет консультации с Еврокомиссией по либерализации визового режима
Армения начнет консультации с соответствующими органами Еврокомиссии по вопросу либерализации визового режима. Об этом заявил глава службы миграции и гражданства МВД республики Армен Казарян в интервью Общественной телекомпании Армении.
По его словам, Ереван предоставит представителям ЕК необходимую информационную базу, на основе которой будет разработана «программа по Армении».
«Однако необходимо учесть, что это не переговорный план, а программа, которую ЕК разрабатывает и предоставляет... с указанием необходимых условий, удовлетворение которых позволит достичь либерализации визового режима», — подчеркнул Казарян.
Глава службы миграции и гражданства отметил, что Ереван уже предпринял ряд шагов для модернизации управления границами и миграционными потоками. Примерные сроки завершения процесса визовой либерализации не уточняются.
В сентябре Центризбирком Армении разрешил создание инициативной группы по запуску процесса сбора подписей по вопросу вступления республики в Евросоюз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пользователи ChatGPT заявили о сбоях в работе сервиса
- СМИ: Британия увеличит оборонные расходы из-за Трампа
- Армения начнет консультации с Еврокомиссией по либерализации визового режима
- Роскомнадзор в октябре зафиксировал утечку 9,7 млн записей с личными данными
- Над Брянской областью уничтожили еще восемь беспилотников ВСУ
- СМИ сообщили об «адских» условиях для ВСУ в Курской области
- Канцелярия Дуды опровергла его вылет в США на встречу с Трампом
- Богомаз: В Брянской области сбили семь беспилотников ВСУ
- В Росгвардии женщины будут носить шляпы вместо пилоток
- В Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru