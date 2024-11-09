Армения начнет консультации с Еврокомиссией по либерализации визового режима

Армения начнет консультации с соответствующими органами Еврокомиссии по вопросу либерализации визового режима. Об этом заявил глава службы миграции и гражданства МВД республики Армен Казарян в интервью Общественной телекомпании Армении.

По его словам, Ереван предоставит представителям ЕК необходимую информационную базу, на основе которой будет разработана «программа по Армении».

«Однако необходимо учесть, что это не переговорный план, а программа, которую ЕК разрабатывает и предоставляет... с указанием необходимых условий, удовлетворение которых позволит достичь либерализации визового режима», — подчеркнул Казарян.

Глава службы миграции и гражданства отметил, что Ереван уже предпринял ряд шагов для модернизации управления границами и миграционными потоками. Примерные сроки завершения процесса визовой либерализации не уточняются.

В сентябре Центризбирком Армении разрешил создание инициативной группы по запуску процесса сбора подписей по вопросу вступления республики в Евросоюз.

