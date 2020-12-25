В парламенте Якутии проведут проверку после замечания о декольте министра

В парламенте Якутии проведут проверку после замечания депутата Петра Аммосова о декольте министра предпринимательства, торговли и туризма региона Ирины Высоких.

Проверка будет проведена на предмет нарушения положения о депутатской этике со стороны парламентария. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного собрания Республики Саха (Якутия) Чокуур Гаврильев в Facebook.

Замечание со стороны Аммосова последовало накануне после пленарного заседания, проходившего в дистанционном формате, на котором Высоких выступала. Депутат пожаловался, что во время выступления министра слушал не ее доклад, а смотрел «на открытую часть тела», передает ТАСС. Видеоролик распространился в социальных сетях.

Гаврильев отметил, что "использовать некорректные выражения в адрес государственных гражданских служащих и тем более женщин недопустимо".

