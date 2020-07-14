В ОП назвали туманными перспективы Прибалтики без российских партнеров

Зампред комиссии Общественной палаты РФ Михаил Аничкин назвал туманными экономические перспективы стран Прибалтики без российских партнеров. Об этом сообщает РИА ФАН.

По мнению Аничкина, страны Прибалтики очень зависимы в экономическом плане от России. Между тем, он считает, что Россия, несмотря на антироссийскую политику этих стран, не должна принимать радикальные меры.

Соответствующую позицию Аничкин озвучил в ходе дискуссии на тему «Защита Родины. Нужно ли вводить санкции против бизнеса русофобов, и какая кара должна ждать врагов России». В рамках этого же мероприятия депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил за принятие в РФ закона о защите русскоязычного населения за рубежом.

