В ООН обвинили Россию в создании помех спутниковым системам Евросоюза
Международный союз электросвязи (МЭС) Организации Объединённых Наций заявил, что Россия якобы создает помехи спутниковым системам Евросоюза, в частности, французской и шведской.
Как говорится в итоговом документе заседания Радиорегламентарного комитета МЭС, для этого Москва использует территорию Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой.
«Два разных спутниковых оператора определили... что помехи исходили от наземных станций, расположенных в районе Москвы, Калининграда и Павловки», - указали в МЭС
Также комитет призвал «прекратить любые действия, создающие вредные помехи».
Ранее официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что американские власти считают, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru