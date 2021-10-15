В ООН не одобрили внесение девочки из Луганска в базу «Миротворец»

Офис официального представителя генерального секретаря ООН не поддержал внесение 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой в базу сайта «Миротворец» Украины.

В офисе также подчеркнули, что дети не должны быть использованы для политической агитации. Ранее стало известно, что девочка из Луганска Фаина Савенкова внесена в базу как угроза национальной безопасности Украины.

«В любом случае не следует делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей политическими инструментами», - цитирует РИА Новости слова представителя офиса.

Савенкова пишет стихи и прозу о войне, которая развернулась в ее городе. Ранее девочка создала видео, в котором обратилась к членам Совбеза ООН с просьбой не забывать о том праве детей, живущих в Донбассе, на мирную жизнь.

