В офисе Зеленского рассказали о встрече с советником Байдена

Украинская делегация встретилась с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыли в Вашингтон для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского.

«Провели очень продуктивную, откровенную и дружескую встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим!» — написал глава офиса Зеленского на своей странице в Facebook.

Украинский лидер 30 августа встретится в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом, напоминает «Свободная пресса». Как отметили в администрации США, предстоящий визит Зеленского призван подтвердить поддержку со стороны Вашингтона «суверенитета и территориальной целостности Украины» перед лицом «продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму».

