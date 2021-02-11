В ОБСЕ заявили, что не видели российских военных в Донбассе

Председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что опроверг присутствие российских военных в Донбассе, сообщает ТАСС.

Челик возглавил СММ ОБСЕ 1 июня 2019 года. Комментируя якобы присутствие российских солдат в Донбассе, о котором заявили представители США, Германии и Великобритании, он отметил, что ни разу не получал подтверждения подобным высказываниям.

«Был задан вопрос о российском присутствии в Донбассе... Мы вели наблюдение на всех территориях, где это было возможно... Во время моей работы в качестве руководителя миссии не было ни одного случая сообщений от наблюдателей о российских солдатах», - сказал он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что нельзя назвать посредником того, «кто поддерживает лишь одну сторону внутриукраинского конфликта», а также, вопреки фактам, потакает «болезненным фантазиям Украины о «российской агрессии», поэтому Франция и Германия являются, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса».

