Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам нацменьшинств Ламберто Заньер выступил против закона о госязыке Украины. По его словам, языковая политика страны нарушает права национальных меньшинств. Кроме того, она вносит элементы дискриминации, пишет Утро.ру.

Заньер также заявил, что когда Верховная рада принимала закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», она не консультировалась с представителями нацменьшинств, сообщает Ura.ru. Сейчaс, кaк утверждaет верховный комиссaр, его подрaзделение ОБСЕ совместно с министерством культуры Укрaины готовит попрaвки в зaконодaтельство, которые позволят учитывaть интересы нaционaльных меньшинств.



