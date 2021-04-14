В ОБСЕ призвали стороны конфликта возобновить диалог по Карабаху

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе к диалогу под эгидой организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление сопредседателей.

Представители России, Франции и США указали, что жители Южного Кавказа ожидают «стабильного, мирного и процветающего будущего», подчеркнув необходимость достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования в регионе.

Сопредседатели также повторили предложение «организовать прямые двусторонние консультации под своей эгидой, чтобы стороны могли рассмотреть и согласовать структурированную повестку дня, отражающую их приоритеты, без предварительных условий».

При этом посредники отметили укрепление заключенного в ноябре 2020 года перемирия и приветствуют прогресс в процессе расселения беженцев, предоставления гуманитарной помощи, обсуждения о разблокировании транспортных и коммуникационных сообщений в Карабахе.

Кроме того, сопредседатели подчеркнули необходимость дополнительных усилий для решения остающихся проблем и создания способствующей миру атмосферы взаимного доверия. В частности, сторонам конфликта важно вернуть всех задержанных лиц, обменяться данными, необходимыми для разминирования региона, а также снять ограничения на доступ в Нагорный Карабах.

