В Нью-Йорке проводят проверку в отношении губернатора после секс-скандала

Прокуратура штата Нью-Йорка проводит расследования в отношении губернатора штата Эндрю Куомо.

Как сообщила на своей странице в Twitter генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, его обвиняют в сексуальных домогательствах. Результаты расследования будут обнародованы общественности.

Губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах его две экс-помощницы.

Как сообщалось, среди них - бывшая советница советница Линдси Бойлан. По ее словам, это происходило на протяжении многих лет.

