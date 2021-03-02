В Нью-Йорке проводят проверку в отношении губернатора после секс-скандала

Прокуратура штата Нью-Йорка проводит расследования в отношении губернатора штата Эндрю Куомо.

Как сообщила на своей странице в Twitter генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, его обвиняют в сексуальных домогательствах. Результаты расследования будут обнародованы общественности.

Губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах его две экс-помощницы.

Как сообщалось, среди них - бывшая советница советница Линдси Бойлан. По ее словам, это происходило на протяжении многих лет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:СкандалСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры