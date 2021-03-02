В Нью-Йорке проводят проверку в отношении губернатора после секс-скандала
Прокуратура штата Нью-Йорка проводит расследования в отношении губернатора штата Эндрю Куомо.
Как сообщила на своей странице в Twitter генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, его обвиняют в сексуальных домогательствах. Результаты расследования будут обнародованы общественности.
Губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах его две экс-помощницы.
Как сообщалось, среди них - бывшая советница советница Линдси Бойлан. По ее словам, это происходило на протяжении многих лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- Перечислены способы снизить риск инсульта
- Deadline: Джулия Робертс и Джордж Клуни снова снимутся вместе
- В Конго более 10 человек погибли от неизвестной болезни
- ФРГ пообещала провести переговоры с США по поводу «Северного потока-2»
- В Крыму ответили на заявление украинских властей по водоснабжению Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru