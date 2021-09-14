В Норвегии победу на выборах одержали выступающие за сотрудничество с Россией социалисты
Cоциалисты из Рабочей партии Норвегии победили на выборах, набрав 26,4% голосов. Об этом сообщает Associated Press.
Новым лидером страны станет 61-летний глава партии Юнас Гар Стере.
Как отмечает агентство, социалисты, выступающие за более активное сотрудничество с Россией, не были у власти с 2013 года. На последних двух выборах в Норвегии победу одерживала Консервативная партия.
По словам премьер-министра Норвегии, члена Консервативной партии Эрны Сульберг, для того, чтобы власть осталась в руках консерваторов, «понадобилось бы чудо».
Сульберг поздравила социалистов с победой, объявив об окончании рабочей сессии своей партии.
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