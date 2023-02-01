В Николаеве могут создать тайные бомбоубежища для депутатов

В Николаеве думают над созданием секретных бомбоубежищ для депутатов местного городского совета, сообщает РИА Новости со ссылкой на предложение мэра города Александра Сенкевича.

«Хотел предложить всем депутатам, которые не имеют возможности работать из-за проблем с электроэнергией и интернетом: мы оборудуем одно из бомбоубежищ, куда вы можете приехать и там спокойно работать. Это место будет засекречено, информация о расположении места будет передана вам лично», — сообщил он.

Бомбоубежища для депутатов могут появиться в четырех районах города.

Полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что бомбоубежища являются важнейшим элементом защиты жизни и здоровья граждан. Они должны быть готовы на всякий случай, так как могут понадобиться не только во время военных действий, но при землетрясениях, наводнениях и техногенных катастрофах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

