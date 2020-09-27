В некоторых азербайджанских регионах введено военное положение

Соответствующее постановление принято органом законодательной власти Азербайджана и будет исполнено в течение 48 часов.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается с февраля 1988 года, когда Нагорный Карабах в одностороннем порядке объявил о выходе из состава тогда Азербайджанской ССР.

С 1992 года ведутся переговоры о мирном разрешении противостояния, которое периодически переходит в горячую фазу на границе.