В некоторых азербайджанских регионах введено военное положение

Парламент Азербайджана решил ввести военное положение в некоторых городах и регионах страны, сообщает РИА Новости.

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Соответствующее постановление принято органом законодательной власти Азербайджана и будет исполнено в течение 48 часов.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается с февраля 1988 года, когда Нагорный Карабах в одностороннем порядке объявил о выходе из состава тогда Азербайджанской ССР.

С 1992 года ведутся переговоры о мирном разрешении противостояния, которое периодически переходит в горячую фазу на границе.

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Фото: mil.am
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджан
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