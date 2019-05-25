В НАТО сообщили о новой стратегии из-за «ядерной угрозы» со стороны России

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг рассказал о планах принять новую военную стратегию. Такое решение было принято из-за «ядерной угрозы», которая появилась с российской стороны. Об этом сообщило Die Welt am Sonntag.

Отмечается, что это позволит НАТО полностью подготовиться к обороне, а помимо этого гарантировать стабильность, пишет Газета.ру. Генсек заметил, что иногда требуется принимать новые военные концепции.

«На этой неделе наши военные эксперты приняли новую военную стратегию для Североатлантического альянса», — цитируют Известия слова Столтенберга.

