В МВД пообещали провести расследования по каждому факту провокации на незаконных акциях

Каждый факт провокации на незаконных акциях в России МВД будет расследовать, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — цитирует Волк пресс-центр Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января, отмечает RT.

