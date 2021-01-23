В МВД пообещали провести расследования по каждому факту провокации на незаконных акциях
Каждый факт провокации на незаконных акциях в России МВД будет расследовать, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — цитирует Волк пресс-центр Министерства внутренних дел.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января, отмечает RT.
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