В Москве явка на выборах составила 36,37% на 10:00
В Москве к 10:00 общая явка по составила 36,37%. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексея Венедиктова, этот показатель выше, чем в 2016 году.
«На 10.00 общая явка бумага, плюс онлайн 36,37%, мы превзошли 2016 год уже, где был 35,72%. По бумажным бюллетеням проголосовало 1 миллион 59 тысяч. Это значит, что за 2 первых часа проголосовало 52 тысячи человек», - сообщил Венедиктов журналистам 19 сентября, в воскресенье.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в РФ 17-19 сентября - в течение трех дней. В единый день голосования россияне одновременно выбирают депутатов в нижнюю палату и глав девяти субъектов РФ, а также членов 39 региональных парламентов. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации; Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Общее число онлайн-избирателей в Москве - 2 миллиона 14 тысяч 765 человек, сообщает РИА Новости.
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