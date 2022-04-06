В Москве ожидается потепление до 16 градусов
6 апреля 202200:21
В Москву в четверг придет теплая погода, температура воздуха прогреется до 16 градусов. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Между тем она отметила, что осадки в столице сохранятся. Макарова добавила, что самым теплым днем текущей недели станет 8 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- В Москве ожидается потепление до 16 градусов
- Псаки: Война с РФ не отвечает интересам США
- Google опроверг блокировку сайта Минобороны РФ в поисковой выдаче
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 490 млн
- На Шри-Ланке отменили чрезвычайное положение
- Португалия высылает 10 сотрудников посольства РФ
- Взрыв произошел в Белгородской области
- США планируют наложить санкции на Сбербанк
- Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского
- МИД РФ потребовал от Twitter восстановить свою публикацию о Буче
5 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru