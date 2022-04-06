В Москве ожидается потепление до 16 градусов

В Москву в четверг придет теплая погода, температура воздуха прогреется до 16 градусов. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Между тем она отметила, что осадки в столице сохранятся. Макарова добавила, что самым теплым днем текущей недели станет 8 апреля.



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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Москва
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