В Москве ожидается потепление до 16 градусов

В Москву в четверг придет теплая погода, температура воздуха прогреется до 16 градусов. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.



Между тем она отметила, что осадки в столице сохранятся. Макарова добавила, что самым теплым днем текущей недели станет 8 апреля.





