В Москве наградили победителей конкурса «Лидеры России. Политика»

Церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика» состоялась в Москве в среду. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.

Победителями стали 49 участников, которые были выбраны после рассмотрения 34 тысяч заявок. Руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, подводя итоги конкурса, подчеркнул, что больше половины победителей (57%) — моложе 40 лет.

Отмечается, что каждый из них получат право на участие образовательной программе, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ) и возможность работать с одним из ведущих общественно-политических деятелей страны. В церемонии награждения принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который отметил, что возможность работать с наставниками есть также у финалистов конкурса.

«Лидеры России. Политика» - это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс стартовал 25 февраля 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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