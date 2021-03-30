В Москве начнется ближневосточная конференция клуба «Валдай»

В Москве 30 марта начинается Ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на председателя Совета Фонда развития и поддержки клуба Андрея Быстрицкого.

Отмечается, что в конференции будут участвовать представители 19 стран, включая Великобританию, Египет, Израиль, Иран, Сирию, Ливан, США. В рамках конференции выступят дипломаты, политики, ученые и эксперты. По данным телеканала, часть мероприятий в рамках конференции пройдет дистанционно, однако некоторые участники прибудут на площадку лично.

Тема конференции сформулирована следующим образом: "Ближний Восток в поисках утраченного возрождения". К конференции также приурочен доклад Института востоковедения РАН, посвященный основным проблемам и путям развития стран Ближнего Востока.

По словам Быстрицого, ближневосточная конференция также является площадкой для обсуждения практических вопросов и проблем, стоящих перед регионом. По его мнению, это одна из основных "практикоориентированных" конференций клуба "Валдай".

