В Москве начали выдавать военную форму на призывных пунктах
Военное обмундирование и сухие пайки начали выдавать на призывных пунктах в Москве. Об этом сообщили в военном комиссариате столицы.
Отмечается, что мужчины, попавшие под мобилизацию, получают зимний и летний костюмы, термобелье, зимние берцы, предметы личной гигиены. В ведомстве отметили, что комплекты будут выданы всем москвичам.
Временный пункт мобилизации в Музее Москвы начал работу 26 сентября. Еще один временный пункт открыт в Театре Романа Виктюка. В военкоме сообщили, что будет организован транспорт от зданий военкоматов до временных пунктов мобилизации.
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