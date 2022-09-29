В Москве начали выдавать военную форму на призывных пунктах

Военное обмундирование и сухие пайки начали выдавать на призывных пунктах в Москве. Об этом сообщили в военном комиссариате столицы.

Отмечается, что мужчины, попавшие под мобилизацию, получают зимний и летний костюмы, термобелье, зимние берцы, предметы личной гигиены. В ведомстве отметили, что комплекты будут выданы всем москвичам.

Временный пункт мобилизации в Музее Москвы начал работу 26 сентября. Еще один временный пункт открыт в Театре Романа Виктюка. В военкоме сообщили, что будет организован транспорт от зданий военкоматов до временных пунктов мобилизации.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МоскваВоенные
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