В Москве арестован публицист Кара-Мурза по делу о дискредитации российской армии

Суд вынес решение об аресте политика Владимира Кара-Мурзы по делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По решению суда, Кара-Мурза будет взят под стражу до 12 июня текущего года.

Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы Кара-Мурзы, заявил, что это решение будет обжаловано.

Ранее стало известно, что уголовное дело о фейках про российскую армию возбудили в отношении журналиста и бывшего издателя «Медузы» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) Ильи Красильщика,

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ФОТО: Владимир Кара-Мурза-младший. Фото с сайта uapress.info
ТЕГИ:Арест
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