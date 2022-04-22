В Москве арестован публицист Кара-Мурза по делу о дискредитации российской армии

Суд вынес решение об аресте политика Владимира Кара-Мурзы по делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщает «Интерфакс».



По решению суда, Кара-Мурза будет взят под стражу до 12 июня текущего года.



Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы Кара-Мурзы, заявил, что это решение будет обжаловано.

Ранее стало известно, что уголовное дело о фейках про российскую армию возбудили в отношении журналиста и бывшего издателя «Медузы» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) Ильи Красильщика,