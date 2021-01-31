В московском метро открыли все станции после протестов

Московский метрополитен вернулся к штатной работе. Открыты все станции метро, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Ранее по требованию полиции в Москве были перекрыты были закрыты восемь станций метро, поезда следовали без остановок:

«Театральная», «Площадь Революции», «Охотный ряд» «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии, а также «Красные ворота» и «Сухаревская».

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального состоялись в российских городах 31 января. В Москве и многих городах страны изменили схему движения общественного и личного транспорта. Полиция провела задержания участников протесов.

