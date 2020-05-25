В Мосгордуме поддержали законопроект о продлении срока представления сведений о доходах
В Могордуме рекомендовали принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 августа текущего года срока представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах и имуществе за 2019 год. Такое решение принято в ходе заседания комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.
Согласно пояснительной записке, положения законопроекта будут распространяться на лиц, замещающих муниципальные должности в Москве и должности глав администрации внутригородского муниципального образования в столице по контракту. Уточняется, что проект закона подготовлен в связи с введенными ограничительными мерами в Москве из-за коронавируса.
Законопроект был внесен в думу Советом муниципальных образований Москвы.
Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен законопроект о внесении изменений в порядок сбора подписей. Комиссия не поддержала данный законопроект. По словам председателя комиссии Александра Козлова, в ходе обсуждения было установлено несоответствие данного внесенного проекта закона с федеральным законом о государственной судебно-экспертной деятельности.
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