В Мосгордуме поддержали законопроект о продлении срока представления сведений о доходах

В Могордуме рекомендовали принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 августа текущего года срока представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах и имуществе за 2019 год. Такое решение принято в ходе заседания комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Согласно пояснительной записке, положения законопроекта будут распространяться на лиц, замещающих муниципальные должности в Москве и должности глав администрации внутригородского муниципального образования в столице по контракту. Уточняется, что проект закона подготовлен в связи с введенными ограничительными мерами в Москве из-за коронавируса.

Законопроект был внесен в думу Советом муниципальных образований Москвы.

Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен законопроект о внесении изменений в порядок сбора подписей. Комиссия не поддержала данный законопроект. По словам председателя комиссии Александра Козлова, в ходе обсуждения было установлено несоответствие данного внесенного проекта закона с федеральным законом о государственной судебно-экспертной деятельности.

