В Молдавии одобрили снятие запрета на вещание телеканалов РФ

Возврат в эфир в полном объеме теле- и радиопрограмм из РФ был одобрен в заключительном чтении парламентом Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг. Отмечается, что за поправки проголосовали 53 парламентария из 101.

Инициатором поправок выступила Партия социалистов Республики Молдова при поддержке партии "Шор".

Ранее в 2017 году парламент принял закон, направленный на борьбу с иностранной пропагандой. Были запрещены политические программы и передачи с военным содержанием.




Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТелеканалыМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры