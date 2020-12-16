В Молдавии одобрили снятие запрета на вещание телеканалов РФ
Возврат в эфир в полном объеме теле- и радиопрограмм из РФ был одобрен в заключительном чтении парламентом Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг. Отмечается, что за поправки проголосовали 53 парламентария из 101.
Инициатором поправок выступила Партия социалистов Республики Молдова при поддержке партии "Шор".
Ранее в 2017 году парламент принял закон, направленный на борьбу с иностранной пропагандой. Были запрещены политические программы и передачи с военным содержанием.
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