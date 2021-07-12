В Минобороны ФРГ сообщили об отмене встречи главы ведомства с Зеленским

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменена. Об этом заявил представитель немецкого Минобороны.

«Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится», — цитирует чиновника РИА Новости.

Причин отмены переговоров и дополнительных сведений не приводится.

Зеленский накануне прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом, напоминает RT. Украинский лидер проведет ряд встреч, в том числе, с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что на встрече с Ангелой Меркель президент намерен вновь затронуть вопрос газопровода «Северный поток-2». Ожидается, что Зеленский будет говорить о вреде трубопровода странам Европы и самой Украине, отмечает телеканал «360».

