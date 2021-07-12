В Минобороны ФРГ сообщили об отмене встречи главы ведомства с Зеленским
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменена. Об этом заявил представитель немецкого Минобороны.
«Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится», — цитирует чиновника РИА Новости.
Причин отмены переговоров и дополнительных сведений не приводится.
Зеленский накануне прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом, напоминает RT. Украинский лидер проведет ряд встреч, в том числе, с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что на встрече с Ангелой Меркель президент намерен вновь затронуть вопрос газопровода «Северный поток-2». Ожидается, что Зеленский будет говорить о вреде трубопровода странам Европы и самой Украине, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 140 / сут.
Умерли
144 тыс.+710 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+16 429 / сут.
- Видеохостинг YouTube запустил в России аналог TikTok
- Власти Кубани обяжут прививаться от COVID-19 даже приезжающих на один день
- В Минобороны ФРГ сообщили об отмене встречи главы ведомства с Зеленским
- Титов сообщил Путину о тотальном страхе бизнесменов работать в РФ
- Один человек погиб при обрушении здания гостиницы в Китае
- Песков прокомментировал продление санкций Евросоюза против России
- Губернатор возмутился отсутствием рабочих на ремонте моста в Екатеринбурге
- Эпидемиолог спрогнозировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
- «Злоумышленник» с иммунитетом: Захарова рассказала о краже ж/д знака дипломатом США
- В Казани шесть посетителей аквапарка попали в больницу с отравлением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru