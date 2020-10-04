В Минобороне Армении опровергли переход города Джебраил под контроль Азербайджана
Переход города Джебраил (Мехакаван) на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе под влияние Азербайджана в Министерстве обороны Армении назвали дезинформацией. Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Арцрун Ованнисян.
«Данное заявление является дезинформацией и не соответствует действительности», - цитирует ТАСС Ованнисяна.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что город Джабраил и еще несколько сел в Нагорном Карабахе перешли под контроль азербайджанских военных, сообщил Интерфакс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru