В МИД заявили о намерении возобновить авиасообщение со странами Африки
Россия ведет работу над возобновлением прямого авиасообщения с африканскими странами. Об этом заявил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.
Как отметил дипломат, перспективы возобновления перелетов обсуждаются со многими государствами.
«Но здесь вступают в силу вопросы экономической целесообразности, наполняемости пассажиропотока, предоставления ... авиационных свобод. Здесь много факторов ... но задача такая стоит, и работа над этим ведется всеми заинтересованными ведомствами», — отметил Ткаченко в беседе с РИА Новости.
Кроме того, МИД работает над обновлением соглашений о воздушном сообщении со странами, актуализацией договоренностей и поиском новых перевозчиков. Комплексная работа в этом направлении продолжится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru