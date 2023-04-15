В МИД заявили о намерении возобновить авиасообщение со странами Африки

Как отметил дипломат, перспективы возобновления перелетов обсуждаются со многими государствами.

«Но здесь вступают в силу вопросы экономической целесообразности, наполняемости пассажиропотока, предоставления ... авиационных свобод. Здесь много факторов ... но задача такая стоит, и работа над этим ведется всеми заинтересованными ведомствами», — отметил Ткаченко в беседе с РИА Новости.

Кроме того, МИД работает над обновлением соглашений о воздушном сообщении со странами, актуализацией договоренностей и поиском новых перевозчиков. Комплексная работа в этом направлении продолжится.

