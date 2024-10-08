В МИД заявили о линиях связи России и НАТО для чрезвычайных случаев
«Горячие линии связи» между Россией и НАТО сохраняются. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в беседе с РИА Новости.
По словам дипломата, у России и Североатлантического альянса есть возможности для экстренных контактов. Кроме того, сохраняется диалог на уровне глав Минобороны России и США.
«Тем не менее, эти каналы предназначены скорее для чрезвычайных случаев, а не для поиска путей снижения напряженности», — подчеркнул Грушко.
Между тем СМИ сообщили, что НАТО намерена создать дополнительно 49 бригад по пять тысяч военных и в пять раз увеличить количество подразделений ПВО из-за «российской угрозы», пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru