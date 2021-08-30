В МИД заявили о дискриминации в отношении привитых российскими вакцинами
Некоторые страны допускают дискриминацию в отношении граждан, привитых российскими вакцинами, а процесс признания вакцин замедляется искусственным путем. Об этом РИА Новости заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
По его словам, дискриминация наблюдается, несмотря на то, что десятки стран мира уже признали российскую вакцину «Спутник V» и оценили ее эффективность.
При этом представитель МИД отметил, что дискриминационные меры касаются не только россиян, которые проживают за границей, но и иностранцев, которые прививаются российскими препаратами.
Ранее власти Украины получили от правительства США более 188 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer, помощь была предоставлена в рамках инициативы COVAX, передает RT.
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