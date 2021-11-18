В МИД Украины рассказали о плане сдерживания «агрессии России»

По словам главы МИД, на первом, дипломатическом, уровне партнеры Киева делают «сильные, своевременные публичные и непубличные» заявления в поддержку Украины.

На следующем, экономическом, уровне возможно введение «новых и болезненных» ограничений в случае «новых агрессивных действий России».

«Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект "Северный поток-2"», — подчеркнул Кулеба.

Наконец, третий уровень комплексного плана — военно-оборонительный — заключается в укреплении обороноспособности Украины путем получения оружия от западных партнеров и расширения их военного присутствия в Черном море, пишет «Свободная пресса».

