В МИД Украины рассказали о плане сдерживания «агрессии России»

Украина совместно с западными партнерами работает над трехуровневым планом сдерживания «российской агрессии», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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По словам главы МИД, на первом, дипломатическом, уровне партнеры Киева делают «сильные, своевременные публичные и непубличные» заявления в поддержку Украины.

На следующем, экономическом, уровне возможно введение «новых и болезненных» ограничений в случае «новых агрессивных действий России».

«Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект "Северный поток-2"», — подчеркнул Кулеба.

Наконец, третий уровень комплексного плана — военно-оборонительный — заключается в укреплении обороноспособности Украины путем получения оружия от западных партнеров и расширения их военного присутствия в Черном море, пишет «Свободная пресса».

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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