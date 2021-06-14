В МИД Украины назвали условия для запуска «Северного потока-2»
Деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины должны быть условиями запуска газопровода «Северный поток-2», заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«"Северный поток-2" — это в первую очередь угроза безопасности Украины, а не только нашей экономике. Мы против «Северного потока-2». Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины», — написал Кулеба в Twitter.
По мнению главы МИД, это стало бы «справедливой компенсацией за угрозы».
Ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что завершение строительства газопровода ударит по экономике Украины, пишут «Невские новости». По мнению парламентария, изначально Киеву следовало бороться не за закрытие проекта, а за «обеспечение себя транзитным контрактом на 14-25 лет».
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