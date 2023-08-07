В МИД ЮАР заявили, что разногласия по расширению БРИКС были у всех

У всех членов БРИКС были разногласия по поводу расширения альянса, решение предстоит принять лидерам стран-членов. Такое заявление сделала глава МИД ЮАР Наледи Пандор, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что главы министерств иностранных дел представят итоги своих обсуждений по вопросу вступления других государств лидерам стран БРИКС.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что если БРИКС начнет резко расширяться, то у альянса может возникнуть больше проблем. Он объяснил, что сегодня у объединения есть сложные вопросы, связанные, в частности, с совместной системой взаимных расчетов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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