В МИД ЮАР заявили, что разногласия по расширению БРИКС были у всех
У всех членов БРИКС были разногласия по поводу расширения альянса, решение предстоит принять лидерам стран-членов. Такое заявление сделала глава МИД ЮАР Наледи Пандор, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что главы министерств иностранных дел представят итоги своих обсуждений по вопросу вступления других государств лидерам стран БРИКС.
Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что если БРИКС начнет резко расширяться, то у альянса может возникнуть больше проблем. Он объяснил, что сегодня у объединения есть сложные вопросы, связанные, в частности, с совместной системой взаимных расчетов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru