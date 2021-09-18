В МИД России заявили о заинтересованности во взаимодействии с США в Арктике
Россия и США заинтересованы в конструктивном взаимодействии в Арктике, и разногласия сторон по вопросам военно-политической обстановки в регионе рано или поздно станут предметом диалога Москвы и Вашингтона. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ, глава комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.
Ранее в американском посольстве в Москве рассказали о российско-американском сотрудничестве в Арктике по вопросам, представляющим взаимный интерес.
«Есть взаимная заинтересованность прежде всего в том, чтобы этот регион развивался предсказуемо, чтобы он был регионом конструктивного взаимодействия, низкой напряженности — это отмечали и представители США — чтобы развивалось сотрудничество в рамках Арктического Совета», — сообщил Корчунов в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что позиции Москвы и Вашингтона пока расходятся в ряде военно-политических аспектов, однако РФ рассчитывает, что «и эти вопросы будут в повестке сотрудничества и диалога между Россией и США».
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