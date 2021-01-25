В МИД России заявили о начале работы над продлением СНВ-III

Эксперты из России и США приступили к работе над продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как отметила дипломат, «это практическая работа, и она стартовала», сообщает «Свободная пресса».

Кроме того, Захарова прокомментировала отношения РФ с администрацией нового президента США Джо Байдена, отметив, что при предыдущих американских руководителях не удалось вывести их «на должный уровень».

По словам официального представителя МИД, российские власти исходят из того, что русско-американские отношения «должны быть улучшены, и есть масса сфер, где мы просто обязаны это сделать».

Ранее в Белом доме заявили, что США намерены предложить Москве продление СНВ-III на пять лет, сообщает Ura.ru.

СНВ-III, или ДСНВ — соглашение РФ и США, предусматривающее сокращение арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений двух государств. Договор был заключен в 2010 году, срок его действия завершается в феврале 2021 года.

