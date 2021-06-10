В МИД России выразили протест Украине из-за акций националистов

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило из-за акций украинских националистов. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, Киев в очередной раз нарушил обязательства по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года, в связи с чем российская сторона потребовала принять необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы, неприкосновенности и безопасности посольства и генконсульства РФ на Украине и сотрудников диппредставительств.

«Мы призываем власти Украины прекратить потакать воинствующим националистам, пресекать их вылазки и на деле соблюдать общепринятые международные нормы, прежде всего обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях», — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее стало известно, что представители украинской националистической организации помешали возложению цветов к памятнику Александра Пушкина во Львовской области, напоминает RT. Радикалы выкрикивали фашистские лозунги и сорвали церемонию, в которой участвовали сотрудники консульства РФ и члены местной общественной организации «Русский дом».

