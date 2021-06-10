В МИД России выразили протест Украине из-за акций националистов
Министерство иностранных дел России заявило решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило из-за акций украинских националистов. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила дипломат, Киев в очередной раз нарушил обязательства по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года, в связи с чем российская сторона потребовала принять необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы, неприкосновенности и безопасности посольства и генконсульства РФ на Украине и сотрудников диппредставительств.
«Мы призываем власти Украины прекратить потакать воинствующим националистам, пресекать их вылазки и на деле соблюдать общепринятые международные нормы, прежде всего обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях», — цитирует Захарову ТАСС.
Ранее стало известно, что представители украинской националистической организации помешали возложению цветов к памятнику Александра Пушкина во Львовской области, напоминает RT. Радикалы выкрикивали фашистские лозунги и сорвали церемонию, в которой участвовали сотрудники консульства РФ и члены местной общественной организации «Русский дом».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+11 699 / сут.
Умерли
125 тыс.+383 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 096 / сут.
- Укладка морской части первой нитки «Северного потока-2» завершилась
- Российская теннисистка Павлюченкова вышла в финал Roland Garros
- Гендиректор и главред «Медузы» опровергли сообщения о закрытии проекта
- Генсек НАТО провел телефонный разговор с Зеленским перед саммитом альянса
- Ударившего Макрона мужчину приговорили к четырем месяцам тюрьмы
- Европарламент призвал исключить Белоруссию из SWIFT
- В МИД России выразили протест Украине из-за акций националистов
- ВОЗ спрогнозировала распространение индийского штамма коронавируса в Европе
- Бизнесмен Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы» и Венедиктова
- Руководство НАТО отказалось от участия в конференции по безопасности в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru