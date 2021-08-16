В МИД России рассказали о плане «Б» по Афганистану
Россия обладает планом «Б» на случай непредвиденного развития событий в афганском Кабуле. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.
«У нас план "Б" всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану "А", если брать вашу терминологию», — рассказал Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Накануне движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана, напоминает телеканал «360». Боевики заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике.
Как сообщили СМИ, толпа граждан, желающих покинуть Кабул, прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта афганской столицы. Управляющие полетами из Кабула американские военные открыли предупредительный огонь, отмечает RT. Сообщается о нескольких погибших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru