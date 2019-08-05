В МИД России назвали Вашингтон могильщиком ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал Соединённые Штаты Америки «могильщиками» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он предрёк негативные последствия выхода Вашингтона из соглашения, отмечает RT.
Как подчеркнул Рябков, с разрывом США ДРСМД, система контроля над вооружениями получила тяжёлый удар. Отрицательные последствия, по его словам, грозят всей архитектуре международной безопасности и стратегической стабильности. Заместитель главы МИД РФ возложил ответственность за это исключительно на Белый дом.
Действие договора РСМД было официально приостановлено 2 августа по инициативе Вашингтона. Руководство НАТО поддержало такой шаг.
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