В МИД России назвали Вашингтон могильщиком ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал Соединённые Штаты Америки «могильщиками» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он предрёк негативные последствия выхода Вашингтона из соглашения, отмечает RT.

Как подчеркнул Рябков, с разрывом США ДРСМД, система контроля над вооружениями получила тяжёлый удар. Отрицательные последствия, по его словам, грозят всей архитектуре международной безопасности и стратегической стабильности. Заместитель главы МИД РФ возложил ответственность за это исключительно на Белый дом.

Действие договора РСМД было официально приостановлено 2 августа по инициативе Вашингтона. Руководство НАТО поддержало такой шаг.

