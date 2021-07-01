В МИД России назвали провокацией маневр фрегата Нидерландов в Черном море

Действия нидерландского фрегата Evertsen в Черном море были опасной и сознательной провокацией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Напрашивается, конечно, вывод, что опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией», — цитирует дипломата РЕН ТВ.

Накануне фрегат Evertsen военно-морских сил Нидерландов, стоявший в нейтральных водах, резко сменил курс на Керченский пролив, напоминает телеканал «360». Корабль, который направлялся на учения Sea Breeze-2021, прошел по нейтральным водам в сопровождении российских Су-30 и Су-24, отмечает «Свободная пресса». При этом в Нидерландах заявили, что российские истребители небезопасно маневрировали и имитировали атаки.

