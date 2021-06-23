В МИД России анонсировали возвращение посла США Салливана в Москву

Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву в ближайшие дни. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«Он будет в Москве буквально в ближайшие дни», — сообщил замглавы МИД.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Салливан прибудет в Москву на текущей неделе.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран на места их работы в ходе саммита РФ-США, прошедшего 16 июня в Женеве. Посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня.

