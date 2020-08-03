В МИД РФ заявили послу Белоруссии о беспочвенном задержании россиян

Задержание в Белоруссии группы из 33 граждан России произведено под надуманным предлогом, а также «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами». С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на встрече с белорусским послом в Москве Владимиром Семашко.

Как подчеркнули на Смоленской площади, Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела союзнической республики. В МИД РФ озвучили позицию Россий стороны, которая настаивает на объективном расследовании причин задержания россиян, а также на их немедленном освобождении, передает РИА ФАН.

В ночь на 29 июля 32 россиянина были задержаны в санатории под Минском сотрудниками Комитета государственной безопасности Белоруссии. Еще одного задержали на юге республики. Минск назвал их бойцами частной военной компании «Вагнера». Их обвинили в подготовке массовых беспорядков перед выборами. Российская сторона утверждает, что они должны были лететь транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс.

Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что все задержанные арестованы. Он также рассказал, что они давали противоречивые показания во время допросов, передает белорусской государственное агентство БелТА. По словам Носкевича, меньше половины россиян сказали, что собирались вылететь в Стамбул. Да и эти называли разные цели поездки. Кто-то летел отдыхать, кто-то —охранять какие-то объекты, а кто-то — осмотреть собор Святой Софии.

Как отмечает Газета.ру, Москва настаивает на совместном расследовании всех обстоятельств, подчеркнули в МИД РФ.

